Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы

Гороскоп на понедельник, 6 июля, прогнозирует одному знаку Зодиака – Дева – карьерный успех.
Овнов и Львов звезды предупредили об угрозе катастроф, сообщает SuperCook.ru.
По его данным, в первый рабочий день новой недели Стрельцам светит перспективное любовное знакомство.
Чего ожидать в понедельник водным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Скорпион
Семья может пополниться. Можно отправляться в путешествия и в командировки. Что-то может позитивно повлиять на состояние вашего здоровья и на ваши дела.
Гороскоп на 6 июля 2020 года – Рак
Не стоит решаться на очень важные поступки. Стоит быть сдержанными и терпеливыми.
Гороскоп на 6 июля 2020 – Рыбы
Стоит побыть в одиночестве. Ситуация может измениться из-за неожиданного события или новости.
Чего ожидать в понедельник огненным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Овен
Стоит беречь себя – возможна болезнь или катастрофа. Не стоит чревоугодничать и слишком много пить спиртного.
Гороскоп на 6 июля 2020 года – Стрелец
С новым знакомым можно завязать длительные любовные отношения. Не стоит отвлекаться на второстепенные задачи и расслабляться. Можно заключать брак.
Гороскоп на 6 июля 2020 – Лев
Будьте осторожны в пути, возможны катастрофы и травмы. Не пейте слишком много спиртного и не предавайтесь чревоугодию.
Чего ожидать в понедельник воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Близнецы
Не стоит расслабляться и отвлекаться на что-то второстепенное. Стоит отправиться в гости и там провести вечер.
Гороскоп на 6 июля 2020 года – Весы
Недостаток энергии может негативно повлиять на Весов. Есть угроза травм, поэтому лучше не рисковать, отказаться от работы с электроприборами и от физических нагрузок.
Гороскоп на 6 июля 2020 – Водолей
Приведите в порядок дела и отдохните. Во второй половине дня можно отправляться на встречи.
Чего ожидать в понедельник земным знакам Зодиака
Гороскоп на завтра – Козерог
Постарайтесь избежать ошибок, поскольку их будет сложно исправить. Не стоит расслабляться, отвлекаться на мелочи и вмешиваться в конфликты.
Гороскоп на 6 июля 2020 года – Дева
В первой половине дня можно достичь карьерного успеха. Откажитесь от риска в коммерческих делах.
Гороскоп на 6 июля 2020 – Телец
Стоит заниматься теми делами, которые для вас привычны. Откажитесь от необратимых и важных поступков.