Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы

Девам светит успех в карьере / Reuters

Гороскоп на понедельник, 6 июля, прогнозирует одному знаку Зодиака – Дева – карьерный успех.

Овнов и Львов звезды предупредили об угрозе катастроф, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, в первый рабочий день новой недели Стрельцам светит перспективное любовное знакомство.

Чего ожидать в понедельник водным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Скорпион

Семья может пополниться. Можно отправляться в путешествия и в командировки. Что-то может позитивно повлиять на состояние вашего здоровья и на ваши дела.

Гороскоп на 6 июля 2020 года – Рак

Не стоит решаться на очень важные поступки. Стоит быть сдержанными и терпеливыми.

Гороскоп на 6 июля 2020 – Рыбы

Стоит побыть в одиночестве. Ситуация может измениться из-за неожиданного события или новости.

Чего ожидать в понедельник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Овен

Стоит беречь себя – возможна болезнь или катастрофа. Не стоит чревоугодничать и слишком много пить спиртного.

Гороскоп на 6 июля 2020 года – Стрелец

С новым знакомым можно завязать длительные любовные отношения. Не стоит отвлекаться на второстепенные задачи и расслабляться. Можно заключать брак.

Гороскоп на 6 июля 2020 – Лев

Будьте осторожны в пути, возможны катастрофы и травмы. Не пейте слишком много спиртного и не предавайтесь чревоугодию.

Чего ожидать в понедельник воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не стоит расслабляться и отвлекаться на что-то второстепенное. Стоит отправиться в гости и там провести вечер.

Гороскоп на 6 июля 2020 года – Весы

Недостаток энергии может негативно повлиять на Весов. Есть угроза травм, поэтому лучше не рисковать, отказаться от работы с электроприборами и от физических нагрузок.

Гороскоп на 6 июля 2020 – Водолей

Приведите в порядок дела и отдохните. Во второй половине дня можно отправляться на встречи.

Чего ожидать в понедельник земным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Козерог

Постарайтесь избежать ошибок, поскольку их будет сложно исправить. Не стоит расслабляться, отвлекаться на мелочи и вмешиваться в конфликты.

Гороскоп на 6 июля 2020 года – Дева

В первой половине дня можно достичь карьерного успеха. Откажитесь от риска в коммерческих делах.

Гороскоп на 6 июля 2020 – Телец

Стоит заниматься теми делами, которые для вас привычны. Откажитесь от необратимых и важных поступков.