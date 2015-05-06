Макаревич о моде на георгиевскую ленту: это постыдно и пошло

Известный российский музыкант, певец Андрей Макаревич отметил, что мода на ношение георгиевской ленты – это постыдно и пошло. Ведь ее имеют право носить только те, кто ее заслужил.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Те, кому еще не отшибло память, обязаны помнить, что оранжево-черна полосатая лента —составляющая самой почетной военной награды — за мужество в боях за Отечество. Поэтому носить ее имеет право тот, кто эту награду заслужил, а всем прочим даже прикасаться к ней — огромная ответственность.

И то что сегодня ее нацепили все кому не лень и намотали куда ни попадя - только в сортире на лампочке не висит - есть бесстыдное и пошлое надругательство над честью тех, кто был награжден. И памятью тех, кто ушел. С наступающим вас", — написал музыкант.

Ранее сообщалось, что Макаревичс нялся в социальном ролике ко Дню Победы для украинского телевидения под названием "Чтобы помнили".