Начался чат с дуэтом Анна-Мария

На сайте "Главред" начался чат с победителями телепроекта "Шанс", финалистами шоу "Голос країни", победителями международных конкурсов в Италии, Германии, Франции и Израиле, Заслуженными артистками Крыма, дуэтом Анна-Мария (Анной и Марией Опанасюк).

11 июня в Клубе Атлас состоится презентация первого альбома и концерт группы Анна-Мария. Это первый альбома после победы девушек в "Шансе" в 2008 году.

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