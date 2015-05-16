Культура ДНР: боевики тайно вывезли из Донецка в Россию архив братьев Стругацких

Боевики так называемой ДНР в ночь на 16 мая вывезли из Донецка на территорию России архив писателей-фантастов братьев Бориса и Аркадия Стругацких.

Об этом сообщил заместитель председателя "Союза писателей ДНР" Владислав Русанов, сообщает Новое время.

В ночь с 15 на 16 мая архив пересек границу, прошел российскую таможню и сейчас находится в Ростове", — сказал он.

"Чиновник" напомнил, что в архиве содержатся рукописи практически всех произведений Стругацких, а также их переписка и рисунки.

Донецкий писатель Владимир Скобцов сообщил, что террористы вывезли архив в режиме секретности.

"До пересечения российской границы 15 мая, во избежание провокаций, соблюдался "режим молчания", теперь об этом можно рассказать: архив братьев Стругацких сохранен Донецком и возвращен России", — похвастал он.

Как известно, по информации директора Фонда братьев Стругацких Сергея Арно, материалы были перевезены в Донецк при жизни Бориса Стругацкого с его позволения.

Напомним, главарь боевиков Александр Захарченко уверяет, что ДНР стремится мирно урегулировать конфликта на Донбассе и заявил, что "республика" якобы является отдельным государством.