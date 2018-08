Руслана о концерте памяти Кузьмы "Скрябина": не знаю, смогу ли петь

Известная певица Руслана Лыжичко не уверена, что сможет петь на концерте памяти Андрея Кузьменко Кузьмы "Скрябина" в столичном Дворце спорта.

Об этом артистка сообщила на свой страничке в Facebook:

"Я хочу обратиться, ко всем, кто придет на концерт памяти Андрея Кузьменко Скрябина, к организаторам, к семье, к тем, кто ждет моего выступления. Отнеситесь с пониманием, так много смертей за такое короткое время нелегко осознать и перенести.

Я не знаю, смогу ли петь, хоть это и Реквием, написанный памяти еще одного так же близкого друга и великого музыканта. И аранжировал этот Реквием Василий, который никогда не умрет в наших сердцах, как и его музыка. Пусть будет так. Let it be. Аминь".

Отметим, украинский музыкант Андрей Кузьменко ― Кузьма "Скрябин" появился на иконе. Вернее, певца изобразили на иконе в образе Иоанна Крестителя.

Напомним,