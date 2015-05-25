Экс-"Ляпис Трубецкой" Михалок и его продюсер получили вид на жительство в Украине

Лидер группы "Brutto" Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян получили вид на жительство в Украине.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

В то же время агентство уточнило, что соответствующие удостоверения им вручил председатель ведомства Сергей Радутный.

Обратим внимание, что вид на жительство дает иностранцам право постоянно проживать в Украине и пользоваться теми же правами и свободами, а также нести такие же обязанности, как и граждане страны.

Напомним, ранее Сергей Михалок объяснил желание получить право на постоянное проживание в Украине тем, что Беларусь враждебно восприняла поддержку группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в нашей стране и начала мешать ее творчеству.