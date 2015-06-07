Шендерович о назначении Саакашвили: россиян разорвало от иронии

Россияне отдельно смаковали национальную тему. "Грузин – губернатор Одесской области! Гы-гы", — пишет сатирик.
Назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили губернатором Одесской области несколько дней было главной темой в российских новостях. Просто, надо сказать, разорвало там всех от иронии по этому поводу.
Об этом пишет писатель-сатирик, колумнист Виктор Шендерович на сайте Гордон.
По его словам, россияне отдельно смаковали национальную тему. Грузин – губернатор Одесской области! Гы-гы.
"Как заметил один внимательный человек, больше всех резвились по этому поводу те, кто излучает полный восторг от прошлого грузина в роли хозяина всей России и ее окрестностей (включая, что интересно, Одессу).
Отдельную радость доставляет, что все это веселье происходит в стране, которой руководит гэбист, половина нефтянки принадлежит другому, культурой рулит пиарщик, а сенатом заведует комсомолка.
И никому ни разу не смешно", – пишет он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации.