Российский журналист о своем визите во Львов: вакцинация от зомбирования

Известный российский публицист, военный журналист и писатель Аркадий Бабченко поделился своими впечатлениями от прогулки по Львову.

Фотографии и описание этой прогулки он выложил в своем Facebook.

Вашему вниманию — весь текст, без правок и сокращений, стилистика автора сохранена:

"Львов. Арткафе, "Дзыга", львованки в вышиванках, кофейный забой, где добывают самую лучшую в городе каву — "Бандеровску" и "Национально-Свидому" (надеюсь, за кофе фейсбук еще не банит?), ликер "Старый Сталин" и настойка "ТеляЛьвивска", парочка на балконе, мастерская шоколада, музей часов с драконом из стены и Коломойским, косящим под Хранителя Времени, официантка в еврейском ресторане, где нет цен и надо торговаться (раскрутили нас вдвое дороже, чем это реально стоит), кого-то ждущий повар в фартуке, словно сошедший со страниц Ярослава Гашека, шашлык от Арсена под Арсеналом, львовский наглый рыжий котяра, боксерский манекен в виде Солнцеликого, который в зависимости от силы удара выдает из динамиков фразы голосом Солнцеликого (глядя на то, как подвыпившие студенты-первокурсники с удовольствием и гоготом долбят по манекену, вдруг поймал себя на мысли, что мне, старому лысому взрослому сорокалетнему дядьке, тоже до жжения в руках хочется подбежать и … передать привет от русского народа тоже, вобщем), автомобиль одного из батальонов, привезенный из Песок, (кажется из Песок. А может быть Счастья. А может, Широкино…), книжный развал и Площа Рынок. В общем, как я теперь понимаю — один из лучших городов мира.

И, да, отмечу специально — агрессии или неприятия на наш московский говор, который здесь, конечно же, выкупается моментально — было ровно ноль.

В общем, ребенку вакцинация от зомбирования проведена на славу".

Напомним, ранее Бабченко прокомментировал реакцию на выступления хоккейной сборной РФ: "ватынй мир превращает в говно все, к чему прикоснется".