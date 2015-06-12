Софи Эллис-Бекстор в Киеве посетила выставку своей подруги

Известная британская певица Софи Эллис-Бекстор прилетела на выставку своей давней подруги, художника Ольги Ломака.

В Киеве состоялись выставка "Паразиты сознания" и арт-перформанс одноименной коллекции свитшотов.

Поздравить художника с открытием выставки и запуском коллекции пришли м многие известные представители культурного, модного и бизнес сообщества.

Концептуальная серия из двенадцати живописных работ художника Ольги Ломака "Паразиты сознания" – проект, исследующий целый ряд проблем, стоящих перед людьми в глобальном мире. Цикл совмещает в себе критику общественного мироустройства вместе с исследовательским интересом к научным и психологическим проблемам.

Основная цель проекта – исследовать возможность очищения человеческого разума и сознания от различных "вирусо"" и "программ" негативного воздействия. Как отмечает Ольга, "работы должны порождать у зрителя визуальные образы его собственных мыслей".

Автор представляет интеллектуальное сознание человека через художественные аллегорические образы: лес как мозг (сознание); деревья – как мысли; а персонажи – символы "паразитов" или "вирусов".

Напомним, ранее певица Софи Эллис-Бекстор заказала экскурсию по винтажным магазинам Москвы.