Руслана записала гимн Карпат к празднованию 90-летия детского лагеря

Известная украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко вместе с талантливыми украинскими детьми записали гимн Карпат, который будет презентован на праздновании 90-летия детского лагеря "Артек".

"Дети меня зарядили такой сумасшедшей энергией, и я чувствую прилив сил без прикладывания особых усилий. Просто дети дарят счастье благодаря своей искренности и невероятному таланту.

Я уже несколько лет работаю с Dream school, и очень рада новому поводу собраться вместе! Мы записали песню-гимн Карпат, которую презентуем в "Артек-Буковель" 16 июня! Кроме того, традиционно прозвучит всем хорошо известная песня "В ритме сердца", – рассказала Руслана.

Также Руслана вместе с учениками Dream School споет песню "Рахманинов", на которую еще в 2013 году подготовили специальную постановку для открытия детского "Евровидения", но так и не показали из-за событий на Майдане. Тогда Руслана пообещала детям, что они обязательно сделают совместное выступление в будущем.

Напомним, что по случаю грандиозного празднования 90-й годовщины со дня основания "Артека", Руслана устроит большой праздник для детей в детском лагере "Артек-Буковель". Мероприятие состоится в виде массовой игры ОГО-шоу, которое Руслана провела по всей Украине в рамках ЕВРО-2012. Руслана планирует ежегодно устраивать массовую игру в Буковеле для того, чтобы создать современную эстетику летнего отдыха тинейджеров.