Макаревич отказался петь "на фоне танков" в России

Легендарный российский музыкант Андрей Макаревич отказался участвовать в фестивале "Нашествие" и обвинил его организаторов в обмане зрителей.

Об этом лидер "Машины" времени написал в Facebook.

"Машина времени" ещё пару месяцев назад отказалась от участия в фестивале "Нашествие" — по прошлогоднему опыту петь песни на фоне танков нет никакого желания. Тем не менее, наше название из рекламы фестиваля не убрали. Это не делает чести организаторам — они обманывают зрителей. Прошу максимально перепостить это объявление", — написал музыкант.

Как известно, "Нашествие" — один из крупнейших фестивалей мультиформатной российской музыки. Организатором фестиваля выступает московская радиостанция "Наше радио" и компания "С.А.Т.". Фестиваль проводится ежегодно с 1999 года.

Напомним, ранее известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич снялся в социальном ролике ко Дню Победы для украинского телевидения.