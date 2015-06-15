На сайте "Главред" начался чат с певицей Анной Завальской.

Анна совсем недавно представила новую видеоработу на песню "Сrime And Retribution", которая, кстати, является англоязычным римэйком более ранней ее работы. О том, как проходили съемки клипа, кто работал над образом певицы Анна расскажет в ходе чата. Напомним, Завальская совсем недавно тайно вышла замуж. Главную роль в ее клипе исполнил ее муж — Дмитрий Саратский.

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