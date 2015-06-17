Российская журналистка о запрете "Илиады" и "Игры престолов": карающая рука депутата Госдумы

17 июня 2015, 12:15

Под карающую руку Милонова попал даже сериал "Игра престолов", где "каждый десятый персонаж сексуальный девиант".

Кадр из фильма Игра престолов.

Российский депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает фонтанировать охранительными идеями — на этот раз он разработал "концепцию по защите отечественного информационного пространства" и собирается снабжать вредными пометками сексуально неправильные произведения. Под его карающую руку попали даже "сериал и книга "Игра Престолов", где "каждый десятый персонаж сексуальный девиант".

Об этом пишет российский журналист, обозреватель Новой газеты Юлия Латынина.

"Депутат Милонов продолжает фонтанировать охранительными идеями — на этот раз он разработал "концепцию по защите отечественного информационного пространства" и собирается снабжать вредными пометками сексуально неправильные произведения. Под карающую руку Милонова попали даже "сериал и книга "Игра Престолов", где "каждый десятый персонаж сексуальный девиант", — пишет она.

"Реплика Милонова, конечно, ясно обнаруживает, что великую книгу Джорджа Мартина он не читал, потому что в книге неортодоксального секса на порядок меньше, чем в фильме. Но главный тут вопрос в другом: какой кусок мировой литературы глубоко озабоченный, но мало читающий депутат Милонов собирается регулировать?

Одним из самых старых, если не самым старым текстом мировой литературы является эпос о Гильгамеше. Гильгамеш, если кто помнит, отправляется в подземное царство за своим другом Энкиду.

Характер дружбы между Гильгамешем и Энкиду описан в древнешумерском тексте, не страдавшем еще от депутатов милоновых, весьма физиологически подробно и не оставляет сомнений в том, что Гильгамеш и Энкиду были возлюбленными.

Не менее известным текстом является эпос под названием "Илиада", главный герой которого Ахилл хоть и не отправляется за своим другом Патроклом в подземное царство, но зато после его смерти приходит в неистовый гнев и убивает Гектора. В отличие от древнешумерского эпоса "Илиада" явно подверглась косметической цензуре, но шила в мешке не утаишь, да никто и не пытался. В античности Ахилл и Патрокл считались образцом любовников.

Вообще, проблема цензуры возникнет не с одной лишь "Илиадой", а со всей древнегреческой мифологией.

...Может показаться, что в Средневековье дело обстоит лучше, но — увы! Это только на первый взгляд и в результате жесткой церковной цензуры, свирепствовавшей после XIV века. Возьмем, к примеру, такой великий рыцарский цикл, как сказания о короле Артуре, а в них — известную историю о любви Ланселота к королеве Гвиневере. Казалось бы, что может быть чище и безнадежней этой истории о конфликте между долгом вассала и страстью любовника?

Однако первоначальные варианты легенды выглядели куда менее канонично. К примеру, в одной из ранних вариантов, записанных в XIII в. (т.н. Lancelot propre), на сцену, вместе с Ланселотом и Гвиневерой, выступает еще один персонаж — король Галехот. Король Галехот был соперником короля Артура и даже одержал над ним было победу, пока на поле боя не выехал молодой Ланселот. Король Галехот был так потрясен его красотой, что выразил желание сдаться Артуру, если молодой рыцарь придет к нему ночью в палатку. Ланселот пришел; некоторое время Ланселот и Галехот были вместе, пока, наконец, Ланселот не признался Галехоту в том, что он безнадежно влюблен в королеву Гвиневеру. Галехот устроил Ланселоту свидание с Гвиневерой, а сам умер от тоски.

Или вот перенесемся к новым временам. Возьмем, например, роман Александра Дюма "Три мушкетера". Тут уж, казалось бы, комар носа не подточит — шевалье д'Артаньян исключительный гетеросексуал и любит госпожу Бонасье, а настоящий рыцарь герцог Бекингемский лишается жизни из-за Анны Австрийской и умирает, прижимая к устам ее платок.

Не знаю, как вам, а меня в этой книге, которую я очень люблю, всегда доставало ее несоответствие исторической правде. Дело в том, что, во-первых, Людовик XIII был геем, о чем в книге не упомянуто и что, собственно, и являлось основной причиной неприязни к нему Анны Австрийской. Вы скажете: тем более королеве был след влюбиться в красавца герцога. Увы, красавец герцог был единственный, в кого не стоило влюбляться. Потому что сын мелкого дворянчика Джордж Вильерс стал фаворитом короля Иакова и герцогом Бекингемским… Да-да, ровно через то же самое место, каким мелкий самурай Янагисава cтал канцлером сегуна Токугава Цунееси.

И еще. Знаете ли вы, что по поводу своего Бекингема говорил король Иаков? Сказать страшно, и, умоляю, не говорите депутату Милонову, а то он бог знает до чего дозапрещается и бог знает в чем выкопает страшный намек. Король Иаков говорил: "У Иисуса был свой Иаков, а меня — мой Джордж", — пишет Латынина.

Напомним, 5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1317 о защите информационного телерадиопространства Украины.

Парламент принял законопроект о запрете российских сериалов, однако в этот же день депутаты от "Оппозиционного блока" подали жалобу о якобы нарушениях в ходе голосования.

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