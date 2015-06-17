Актер "Гарри Поттера" объявил о страшной болезни

Британский актер сэр Джон Херт, актер фильмов о Гарри Поттере, признался, что у него рак поджелудочной железы.

Артист сделал специальное заявление, пишет Сплетник.

"Я всегда открыто рассказывал о своей жизни и в этом духе я хочу сделать следующее заявление. Недавно у меня диагностировали рак поджелудочной железы в ранней стадии. Я прохожу лечение и более чем оптимистичен по поводу благополучного исхода, как, впрочем, и мои врачи", - рассказал 75-летний Херт.

Несмотря на диагноз, работу он бросать не собирается: "Я все еще сосредоточен на работе и вскоре буду записывать пьесу "Джеффри Бернард нездоров" для BBC Radio 4".

Джон Херт известен широкой публике по роли в картине "Человек-слон", за которую его выдвигали на соискание премии "Оскар", а также по работе над лентой "Полуночный экспресс", игре в фильмах о Гарри Поттере и в юбилейном выпуске сериала "Доктор Кто".

В прошлом году за заслуги перед драматическим искусством актер получил рыцарское звание.

Напомним, британский актер Дэниел Рэдклифф не будет сниматься в фильмах, которые тем или иным образом связаны с "Гарри Поттером".