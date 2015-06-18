Шендерович о ядерном безумии Кремля: никакие РЛС не спасут Москву

18 июня 2015, 14:46

Единственная смертельная опасность для россиян сегодня — собственная спятившая администрация, говорит сатирик.

Виктор Шендерович

Российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий Виктор Шендерович посмеялся над заявлениями Минобороны РФ об усилении противовоздушной обороны Москвы, уоторое раньше сообщало о том, что на охрану неба встанут еще две радиолокационные станции. И расказал анекдот о том, как нужно держать ружье в случае ядерного взрыва.

Об этом он пишет на сайте Ежедневного журнала

По его словам, никакие радиолокационные станции не спасут Москву, если случится то, навстречу чему прет пошедший ва-банк против всего мира (отчасти уже поневоле) президент РФ Владимир Путин.

"... за благость этой вести для себя и других жителей Москвы — не поручусь. И даже, пожалуй, вполне уверенно поручусь за то, что по мере дальнейшего усиления противовоздушной обороны Москвы желательно находиться от столицы на пропорционально далеком расстоянии…

Потому что — ну давайте немного раскинем мозгами, оставшимися после просмотра программы "Время" — кто и при каких обстоятельствах может нанести авиаудар по Москве? По столице ядерного государства — причем такого ядерного государства, которое заведомо может пустить в распыл земной шарик энное количество раз.

Ответ поразит вас своей простотой: никто.

Уточним: первым — никто.

Ну, только если предположить, что к военному арсеналу нашего потенциального противника проберется суицидально настроенный маньяк.

Но, как назло, наш потенциальный противник устроен таким замысловатым образом, что никакой отдельно взятый маньяк не в состоянии ровным счетом ничегошеньки сделать в военном направлении.

Это вам не аннексия Южной Осетии, о которой российские законодатели узнали из газет. Там вам не здесь. Для решения об авиаударе по Москве нужно, чтобы в едином суицидальном порыве разом сошлись человек пятьсот конгрессменов и топ-менеджеров Соединенных Штатов Америки, а до кучи спятили и их партнеры по НАТО.

Или речь не о НАТО? А о ком? Военная тайна?

Не будем валять дурака.

Москве — России — может грозить только ответный удар.

И Кремль, своим новейшим военным безумием, приближает возможность именно такого развития событий. Все эти облеты американских кораблей и прочие игры на военно-воздушных нервах, конечно, большое подспорье для путинского рейтинга на радость лаборантам из "Останкино" и группе подопытных россиян. Но если дойдет до реальной сверки возможностей нашего механизированного Шойгу с возможностями блока НАТО, мало не покажется никому из 86% безумных.

Надо ли это доказывать?

И если надо — непременно ли практикой? Или все-таки напряжем остатки коллективного мозга, ась?

Из моей далекой юности, пришедшейся на прошлое, брежневское, безумие, вспоминается по случаю анекдот о вопросе военрука: как правильно держать ружье в случае ядерного взрыва? Ответ в ту пору звучал обнадеживающе: ружье в случае ядерного взрыва нужно держать дулом вбок, чтобы расплавленное железо не капало на казенные сапоги!

Так вот, никакие радиолокационные станции не спасут Москву, если случится то, навстречу чему прет пошедший ва-банк против всего мира (отчасти уже поневоле) Путин.

И никаких станций не потребуется, если остановить это безумие.

Единственная смертельная опасность для россиян сегодня — собственная спятившая администрация", — пишет Шендерович.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году российская армия получит более 40 межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать системы ПРО.

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Путин Москва Кремль Шендерович ПВО защита ядерный арсенал
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