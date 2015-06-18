В Лос-Анджелесе снесли дом Мэрилин Монро

В Лос-Анджелесе снесли дом, в котором жила легендарная американская актриса Мэрилин Монро, когда она впервые приехала в этот город на юге Калифорнии.

"Бульдозеры прибыли к дому в минувший понедельник и к среде от дома осталась лишь одна груда мусора, — цитирует телеканал "Эй-би-си" ИТАР-ТАСС. — На его месте будет построено многоэтажное жилое здание".

Попытки многочисленных поклонников актрисы отстоять дом, связанный с памятью о ней оказались тщетными.

Специальные слушания Комитета по историческому наследию Лос-Анджелеса были назначены на четверг 18 июня. На него был вынесен вопрос о присвоении зданию статуса национального достояния, что обеспечило бы его сохранность. Однако владельцы участка не стали дожидаться заседания и снесли дом Монро. Суд уже назвал их действия "правомерными".

Мэрилин Монро прибыла в Лос-Анджелес как Норма Джин Доггерти — по фамилии своего первого мужа — в 1944 году. Она работала инспектором парашютов на авиационном производстве. Именно там ее заметил фотограф рекламного агентства и пригласил на работу модели.

Будущая Мэрилин Монро выехала из своего первого лос-анджелесского дома, прожив в нем около года. Сейчас этот дом снесен. На сегодняшний день в Лос-Анджелесе имеется около 30 домов, в которых в разное время жила Мэрилин Монро. В одном из них актриса скончалась 5 августа 1962 года от передозировки снотворного. Ей было 36 лет.

Напомним, ранее любовные письма Мэрилин Монро оценили в 1 млн долларов - их выставили на аукцион.