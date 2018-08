Певица Анна Завальская: российский рынок становится попсово-однообразным, творчески вырождается

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей Анной Завальской. Общаясь с читателями, она рассказала, должен ли артист открыто заявлять о своей политической и гражданской позиции, существенно ли ударило по украинским исполнителям то, что они перестали ездить в Россию на гастроли, какие времена сейчас переживает отечественный шоу-бизнес, какие проблемы в нем существуют, а также как меняются музыкальные вкусы украинцев.

Представляем стенограмму чата с Анной Завальской.

valeria_: Какой вы видите роль артиста в период, когда в его стране вооруженный конфликт? Он должен быть аполитичным или честно и открыто заявлять о своей позиции по этому вопросу?

Анна Завальская: Это — личный выбор каждого артиста. У каждого свой личный калибр и масштаб влияния на публику. Кто-то не имеет морального права уклоняться от миссии "рупора" для народа. На таких артистах лежит ответственность. Но есть артисты, которым лучше заниматься исключительно творчеством, и в этом тоже их определенная миссия. Как сказал Ив Сен Лоран, когда его упрекнули в том, что он не пошел на войну: там я бесполезен, моя война — на подиуме.

valeria_: Анна, а вы — капризная звезда? Какие необычные требования у вас к организаторам ваших концертов (технические, бытовые)?

Анна Завальская: Завышенные требования у нас только к техническому райдеру: то, что необходимо для хорошего выступления, должно быть на площадке. Это даже не обсуждается. Саундчек всегда обязателен. А в бытовом райдере я абсолютно нетребовательна. Лишь важно наличие воды и фруктов в гримерке.

Alina37: Я знаю, что вы написали гимн к "Что? Где? Когда?". Расскажите об этом подробнее. Кто еще принимал участие?

Анна Завальская: Поскольку игре "Что? Где? Когда?" исполняется 40 лет, идею создания гимна предложил Александр Андросов, ведущий Украинской лиги. Автором музыки и аранжировки выступил Дмитрий Саратский, а я написала текст. Для нас это было большой ответственностью, но эксперимент удался. Поскольку клуб ассоциируется с некой элитарностью, то в качестве музыкальной стилистики был выбран бродвейский мюзикл. Гимн уже записан, в записи приняли участие яркие звезды Украинской лиги, игроки, знатоки. Более того, сам Александр Андросов появится и в песне, и в клипе, хотя обычно остается за кадром.

Alina37: Что вас больше всего раздражает в отечественном шоу-бизнесе? Что бы вы хотели изменить в его правилах, реалиях?

Анна Завальская: На данный момент меня раздражает некая попытка придерживаться прежних схем, когда работает уже совершенно новая. Существующие форматы, по сути, противоречат новому течению в музыке, которое уже сформировалось и живет своей жизнью. Мне кажется, это лишь временное препятствие. По крайней мере, в творчестве я вижу значительный прорыв. Я бы хотела, чтобы это было нужно не только не слушателю, но и медиа-сфере.

Businka: Новости пестрят информацией, что вы в новом клипе показали своего мужа. Так ли это? И скажите, как вы познакомились и где?

Анна Завальская: Дмитрий Саратский, прежде всего, талантливый композитор и музыкант, автор моих песен. И в клипе он появился в привычном для себя амплуа — в роли исполнителя партии фортепиано. Поскольку песня акустическая, то это абсолютно логично: это — "эстетский музыкантский" клип, и в нем было важно проявить именно музыкальную сторону. А уже во вторую очередь, так сложилось, что он — мой муж. Я горжусь нашей совместной работой. Это — наш дебют.

А познакомились мы на детском фестивале в "Артеке" пять лет назад.

Businka: Аня, любите ли вы готовить?

Анна Завальская: Иногда под настроение люблю готовить. В основном совершенствую свои навыки в приготовлении мясных блюд. Но все-таки предпочитаю, когда готовят для меня. Особенно восхищает, когда готовить умеет мужчина.

Terri: Как по украинским артистам ударило то, что они теперь не могут так же часто и легко, как ранее, ездить выступать по России? Лично для вас сильно ощутима потеря этого "рынка"?

Анна Завальская: Лично для меня она не ощутима, потому что в России я не гастролировала, и такой профессиональной экспансии не было. Но то, что это действительно заметный удар по украинскому рынку — очевидный факт. Но, возможно, именно благодаря этому нам придется перестраиваться и научиться работать самостоятельно.

Terri: Почему существовала такая практика, что нашему исполнителю, чтобы прославить в родной стране, нужно было сначала засветиться на российском ТВ, покорить российскую публику, а потом уже они могли выступать у нас?

Анна Завальская: Банальная причина — территория страны и количество зрителей. Конечно, это создавало резонанс, рейтинги. Российский и украинский шоу-бизнес были неразрывно связаны между собой. Нет худа без добра: мне кажется, что сейчас в нашей родной стране не нужно светиться где-то еще, чтобы быть услышанным здесь. В это время нам нужны свои герои здесь и сейчас.

Terri: Анна, как вы относитесь к выступлениям артистов в зоне АТО, ездите ли сами (если да, что больше всего впечатлило? если нет, почему?)?

Анна Завальская: Я участвовала в ряде благотворительных концертов, выступала в военном госпитале для раненых бойцов из зоны АТО. Могу сказать, что психологически это очень трудно. Поэтому артистами, у которых есть мужество делать это регулярно, я восхищаюсь.

Katt: Когда вас можно увидеть в Киеве на концерте?

Анна Завальская: Даты пока плавающие, следите за анонсами в моих соцсетях и на официальном сайте.

Katt: Что нового в музыкальном плане вы готовите?

Анна Завальская: После песни "Crime and Retribution" мы сейчас формируем новый англоязычный репертуар и работаем в этом направлении. Вскоре будет готов джазовый альбом совместно с трио Алексея Боголюбова — "From Hollywood with Love", в который войдут кавер-версии саундтреков из американских фильмов 30-40-х годов.

Katt: Я знаю, что вы очень любите кино. Порекомендуйте пять самых лучших фильмов на ваше усмотрение.

Анна Завальская: Да, люблю кино, но порекомендовать не смогу даже тройку, потому что у каждого свой вкус. В любом случае стараюсь смотреть не блокбастеры, а авторское режиссерское кино.

Yegor: Анна, существует ли сейчас проект "Алиби"?

Анна Завальская: Работа в проекте "Алиби" сейчас в режиме ожидания. Мы с сестрой занимаемся сольными проектами, но, помимо этого, существует и действует проект "Алиби-фольк". А что касается нашего возвращения, то это явно не произойдет в ближайшее время, поскольку это связано с созданием нового репертуара и переосмыслением старых хитов.

Tianna: Когда вы впервые запели? Кого считаете своими учителями, наставниками, к чьему мнению всегда прислушиваетесь?

Анна Завальская: Мы с сестрой поем с пяти лет. Конечно, нашим главным и первым учителем является наш отец, благодаря которому мы пришли в мир музыки. Именно к его мнению мы прислушиваемся по сей день. Мы также растем и профессионально развиваемся благодаря музыкантам, с которыми сотрудничаем, полагаясь на их опыт и вкус.

Simka: Анечка, у вас вчера был день рождения. Хотела вас поздравить и пожелать огромной удачи. Скажите, как отмечали, и что подарил любимый?

Анна Завальская: Спасибо за поздравления, их было так много, что я растерялась от количества внимания и осознания того, что счастье — это когда ты нужен. Спасибо за это ощущение. Любимый подарил мне незабываемую поездку в Одессу накануне дня рождения и личные сюрпризы, о которых я предпочту умолчать.

Tianna: Чем для вас является дружба? И возможна ли дружба между парнем и девушкой?

Анна Завальская: Да, дружба между парнем и девушкой возможна, но до тех пор, пока удается соблюдать некую личную субординацию по обоюдному согласию. И пока оба играют по этим правилам, отношения могут быть долговечными. В моем окружении среди друзей в основном мужчины, что говорит о взаимном уважении и профессиональном интересе.

Fanni: Недавно вы выпустили очень лирический, я бы сказала, акустический клип. Но это кардинально отличается от творчества "Алиби". Вам не близко было то, что вы пели с сестрой в "Алиби"? Или же это просто взросление?

Анна Завальская: Когда я была в группе "Алиби" и развивалась в рамках поп-проекта, естественно, мне это было близко. Но время идет, и многое меняется. Глупо пользоваться прежними творческими наработками. Поэтому в силу взросления появляется новый вектор. Мне кажется, что и мои прочие сольные композиции, которые были до этого клипа, не были похожи на то, что я делала прежде. Иногда поиск себя настоящей длится намного дольше, чем предполагаешь.

Tianna: Часто ли вы ссорились с сестрой по поводу творчества?

Анна Завальская: Относительно творчества мы с сестрой всегда были самыми большими единомышленниками. Мы вместе создавали песни, и здесь не может быть разногласий. А вот музыкальные вкусы у нас с сестрой отличаются. И это здорово, потому что каждая из нас сейчас пробует себя исключительно в своих красках и настроениях.

Tianna: Остались ли у вас либо у родителей ваши детские вещи или игрушки? Если да, то что?

Анна Завальская: Я фанатично стараюсь сохранить все то, что связано с моим прошлым. Любую потерю детских игрушек воспринимаю достаточно болезненно. Потому что эти воспоминания и эмоции больше ничем не заменить. Мама хранит все наши с сестрой детские рисунки, поделки, даже мои книги, которые я делала сама (придумывала истории, иллюстрировала). Все это хранится в семейном архиве. Я даже школьные тетради не выбрасываю, чтобы однажды показать их своим детям.

Fanni: Аня, а чего вы больше всего боялись в детстве?

Анна Завальская: В детстве я была абсолютно бесстрашной, практически ничего не боялась. Кроме разве что темноты. Темнота опасна для ребенка с очень бурным воображением.

Михаил Белоконь: Кроме прочих талантов, мне дорог ваш литературный дар. Эссе о кино, которые вы создаете, замечательны. Планируете ли вы развивать и это направление? Спасибо! И второй вопрос: какой цвет совпадает с вашим наиболее частым настроением?

Анна Завальская: Огромное спасибо за такую оценку. Писать о кино для меня, прежде всего, порыв души. И мне бы хотелось сохранить этот настрой и не переводить это в плоскость профессии. Мне кажется, у нас немало талантливых кинокритиков, а своим мнением я с удовольствием делюсь с теми, кому оно интересно.

А насчет цвета, в последнее время, скорее всего, белый — как чистый лист, на котором можно нарисовать все, что угодно.

Andrij_Chernihiv: Ви вірите у здатність артиста виховувати та освічувати свою аудиторію? Чи виконання такої порсвітницько-виховної функції артистами — утопія?

Анна Завальская: Собственно сейчас я этим практически и занимаюсь. В самые сложные периоды истории искусство расцветало. Мне кажется, сейчас очень важно не просто развлекать публику, а наполнять информацией, мыслями, личным пониманием того, что происходит. Мне интересно заниматься исключительно творчеством. И со своим зрителем я, прежде всего, веду диалог со сцены. Сейчас я создаю "неформатные" проекты, которые выполняют, в том числе, и образовательную функцию Я расту вместе со своим зрителем. Так что это не утопия, а совершенно осознанный выбор артиста.

Andrij_Chernihiv: Вам відомі підтвердження того, що "музика лікує"?

Анна Завальская: Нисколько не сомневаюсь в ее целебных свойствах. Когда человеку плохо, он поет. И определенные вокальные практики способны лечить многие болезни. Да и просто отвлечься от плохих мыслей возможно, прежде всего, благодаря музыке.

Nattalie: Анно, як ви вважаєте, наскільки виховані музичні смаки українців, їм важко догодити, чи вони — не вибагливі слухачі? Чим можна пояснити широкий попит на шансон чи доволі примітивну "попсу"?

Анна Завальская: Музыкальные вкусы украинцев меняются к лучшему. Да и в отсутствии вкуса их никогда нельзя было упрекнуть. Именно это сформировало украинскую музыку, конкурентоспособную во всем мире. Ну, а любители шансона и примитивной попсы — для меня параллельная реальность, с которой я, к счастью, никак не пересекаюсь, поскольку не формировалась в такой музыкальной среде и в таком историческом контексте.

Karambol: Как относитесь к коллегам по сцене, которые продолжают ездить в Россию с концертами или за наградами, даже несмотря на то, что происходит сейчас между нашими государствами? Поехали бы сами выступить перед российской публикой, если предложат очень хороший гонорар?

Анна Завальская: У каждого свой путь, свой выбор и свое право на ошибку. Я не берусь никого судить. Очень часто вижу доказательства того, что музыка интернациональна, и если артист не занимает активную политическую позицию, то имеет полное право выступать для любой аудитории и на том языке, на котором его понимают.

Что касается лично меня, я не вижу такого сценария. Всю свою жизнь я работаю исключительно в Украине.

Karambol: На концерты каких украинских артистов вы сами ходите, какой был последний?

Анна Завальская: Хожу ко всем своим друзьям-коллегам по мере возможностей. Очень рада всем приглашениям и дорожу таким обменом профессиональным опытом. Среди любимых друзей: ТНМК, Джамала, PianoBoy, Бумбокс. С огромным удовольствием была на концерте The Hard Kiss. Мне нравится, что сейчас все эти артисты активно выступают в клубах и собирают большую аудиторию.

DanielL: Вас часто узнают на улице, в общественных местах? Устаете ли от пристального внимания прессы, когда все, даже личная жизнь, на виду? Что считаете самым ответственным и самым сложным в работе артиста? Спасибо.

Анна Завальская: В общественных местах я не пытаюсь конспирироваться. Впрочем, умею быть и незаметной. Обычно те люди, которые подходят ко мне, отличаются тактичностью и хорошим воспитанием — что приятно. От жизни на виду я не устаю, поскольку не придаю этому особого значения. Я просто живу нормальной полноценной жизнью и умею абстрагироваться в момент, когда это необходимо.

Karambol: Стало ли комфортнее украинским артистам после того, как к нам перестали массово ездить российские исполнители и у наших "забирать хлеб"? Или мы в чем-то теряем, закрывшись от исполнителей соседней страны, которые вносили какое-никакое разнообразие?

Анна Завальская: Я считаю, что наш украинский рынок намного более разнообразен. Другое дело, что сейчас его крайне сложно экономически поддерживать. Я люблю фразу из фильма "Распутник": "Я угождал другим себе в убыток". Надеюсь, эта темная полоса для украинских артистов закончится. Но в творческом смысле у нас сейчас эпоха Ренессанса. Чего не скажешь о российском рынке, который себя изживает и становится попсово-однообразным — такое себе творческое вырождение...

Nattalie: Чому серед сучасної попси (не тільки нашої вітчизняної) так багато примітивного і в плані музики, і в плані текстів? Попит народжує пропозицію, чи пропозиція виховала такого слухача?

Анна Завальская: Примитив и "махровая попса" навязывались слушателю годами, и не было особо альтернативы. У людей не было выбора, и это было очень сложно изменить. Слушатель, которому это нужно по-прежнему, существует. Необходимо время, чтобы это изменить. Но я вижу, что молодежь сегодня становится избирательной: смотрит зарубежные каналы, ездит по всему миру. Уже нет системы, которая способна подавить музыкальные потребности современной аудитории. Большая дорога начинается с первого шага. Давайте делать эти шаги вместе.

Olga__: Сохраняется ли для нашего исполнителя такая проблема, как необходимость вписаться в формат? Насколько форматность — жесткое требование, мешающее творить музыканту?

Анна Завальская: К сожалению, все еще сохраняется. Многие боятся экспериментировать и рисковать в угоду рейтингам. И это объяснимо. Например, мой последний клип многие назвали "слишком концептуальным" и побоялись, что зритель не поймет. Вопреки этому опасению, клип в Интернете вызвал большой резонанс, и за несколько дней больше просмотров, чем мой предыдущий клип за целый год. Так что не нужно ограничивать себя форматом — важно делать то, что ты чувствуешь и то, что на 100% твое.

Olga__: Анна, насколько жесткая конкуренция среди украинских артистов, вы ее ощущаете? Как складываются ваши отношения с коллегами по сцене?

Анна Завальская: Сейчас не столько жесткая конкуренция, сколько жесткая борьба за рынок и за своего слушателя. И каждый справляется с этим стратегически по-своему. Все артисты — в одной обойме, до конца не понимают, что будет происходить завтра, и это очень консолидирует нас (глупо толкаться локтями в общественном транспорте). Лично я восхищаюсь и уважаю невероятно сложный труд каждого артиста. Оставаться на сцене в это время — отдельный подвиг, заслуживающий уважения.

Фото Владислава Мусиенко