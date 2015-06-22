На спектакле Лии Ахеджаковой разбрасывали листовки "Осторожно: русофоб!"

76-летнюю артистку театра и кино Лию Ахеджакову называют русофобкой из-за ее политических взглядов и поддержки украинского народа.

Об этом актриса призналась в интервью novayagazeta.ru. Ахеджакова заявила, что "в России снова появилась армия стукачей и расцвела эпидемия доносов".

"Прямо на моем спектакле в одном городе разбрасывали листовки, где про меня было написано: "Осторожно: русофоб!". Из этой листовки выходило, что я — и "пятая колонна", и поклонница Майдана — Украины — Порошенко — Яценюка — Нади Савченко… Нет, не то чтобы это все неправда, что они обо всем врут. Я, действительно, люблю Украину и не люблю, к примеру, Януковича. Но я не "враг народа" во всех ипостасях", — говорит Ахеджакова.

Ахеджакова рассказала, что порой ей страшно смотреть телевизор: "И вот когда я смотрю шабаши телевизионные, очень страшно становится. Мне кажется, что результатом этого будет какая-то страшная война. Они разогревают, как примус, ингредиенты войны. Они кипятят войну".

Напомним, ранее знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова была возмущена тем, как российские СМИ освещают события в Украине.

Фото Новая газета