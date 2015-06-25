Водка и мат: известный писатель объяснил, как русские борются с хаосом

Миру угрожают две крайности — порядок и беспорядок. Немцы борются с хаосом при помощи порядка, а у русских свой метод борьбы — водка и мат.

Об этом известный российский писатель Владимир Сорокин рассказал в интервью радио "Польша".

"Знаете, Мао Цзедун как-то сказал, что "если дуют северные ветры, надо строить не заградительные щиты, а ветряные мельницы". Мне кажется, что мы, русские, давно научились использовать хаос как некую силу. То есть, интеллигенция и писатели используют это как вдохновляющую энергию. Вспомним Достоевского, Гоголя, Хармса", — рассуждает писатель.

"А граждане борются с ним при помощи водки и мата. Они его заговаривают матом, а при помощи водки они приручают его, делают домашним животным. А власть тоже использует русский хаос. Я думаю, что в этом у нее большой опыт. Хаос помогает ей воровать, например. На хаос можно очень многое списать. Можно сказать, что это хаос виноват, что мы "распилили" 10 миллионов. Это большая тема...", — считает Сорокин.

"Я, надо сказать, уже многие годы живу между этими двумя стихиями. Я живу в Подмосковье и в Берлине. И когда мне надоедает русский хаос, я еду в страну порядка. Как только мне становится невыносимо скучно от немецкого "орднунга", я возвращаюсь в родимый русский хаос. Я думаю, что это альфа и омега, на которых держится наш евразийский мир", — подытожил писатель.

Напомним, ранее Сорокин заявил, что советское прошлое в РФ так и не похоронили до конца, а теперь оно поднялось из могилы, словно зомби, и продолжает пугать мир.

фото: pravlife.org