На конкурсе "Миссис Планета-2015" победила 40-летняя украинка

40-летняя харьковчанка Елена Маньякова одержала победу на "Миссис Планета-2015".

Украинке присудили титул "Mrs. Planet 2015- gran prix".

Финал конкурса состоялся в Болгарии, пишет Mignews.com.ua.

При оценивании участниц жюри обращали внимание не только на внешние данные, но и на личные достижения в сфере карьеры, семьи и благотворительной деятельности. В рамках конкурса прошли вечеринка знакомств, интервью с жюри, Fashion-show, презентация номеров талантов.

Елена Маньякова получила два образования по специальностям кондитер и менеджер по персоналу. Семья Елены занимает активную социальную позицию: все вместе путешествуют, занимаются дайвингом, парашютным спортом, помогают местной школе с техническим и образовательным оснащением.

Маньякова регулярно дает бесплатные мастер-классы талантливым детям, помогает им в подготовке к различным конкурсам и фестивалям, успешно воспитывает свою 11-летнюю дочь, является ее тренером и уже 20 лет в счастливом браке.

В этом году в конкурсе приняли участие такие страны как Украина, Австралия, Сингапур, Латвия, Малайзия, Россия, Нигерия, Польша, Болгария, Южная Африка и др.

Напомним, победительницей конкурса "Миссис мира 2013" стала 29-летняя одесситка Алена Шуба.