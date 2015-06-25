Индиана Джонс и Уолтер Уайт стали самым популярными героями

Индиана Джонс в исполнении актера Харисона Форданазван самым популярным киногероем в мире.

Опрос провел британский журнал Empire, пишет Gаzeta.ua с ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что в топ-10 самых популярных киногероев попал только один женский персонаж в исполнении Сигурни Уивер - Эллен Рипли из фильма "Чужой".

"Десятка" самых популярных киногероев:

1. Индиана Джонс

2. Джеймс Бонд

3. Хан Соло ("Звездные воины")

4. Бетман

5. Эллен Рипли ("Чужой")

6. Джокер

7. Джон Макклей ("Крепкий орешек")

8. Тайлер Дерден ("Бойцовский клуб")

9. Дарт Вейдер ("Звездные воины")

10. Чувак ("Большой Лебовски")

Рейтинг героев телесериалов, возглавил который химик-наркомафиозо Уолтер Уайт из американского телефильма "Во все тяжкие" (Breaking Bad) в исполнении Брайана Крэнстона.

Далее в рейтинге следуют:

2. Тирион Ланнистер (исполнитель - Питер Динклэйдж) из телесаги "Игра престолов" (Game of Thrones);

3. Отец семейства Гомер Симпсон из мультсериала "Симпсоны" (Simpsons);

4. Инопланетный путешественник во времени Доктор Кто из одноименного британского сериала (Doctor Who);

5. Мафиозо из штата Нью-Джерси Тони Сопрано ("Клан Сопрано", Sopranos, актер - Джеймс Гандольфини);

6. Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча из экранизации рассказов Артура Конан-Дойля телекомпании BBC ("Шерлок", Sherlock);

7. Баффи - истребительница вампиров из одноименного многосерийного телефильма (Buffy the Vampire Slayer), роль которой играет Сара Мишель Геллар;

8. Сотрудник американских спецслужб Джек Бауэр из сериала "24 часа" (24, актер - Кифер Сазерленд);

9. Омар Литтл, гангстер, грабящий наркоторговцев, из американской криминальной многосерийной драмы "Прослушка" (Wire);

10. Амбициозный депутат Конгресса США Фрэнк Андервуд в исполнении Кевина Спейси из сериала "Карточный домик" (House of Cards).

Напомним, известная певица Бритни Спирс оказалась на первой строчке рейтинга "Самых влиятельных женщин" по версии Twitter.