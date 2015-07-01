Американец сделал трогательное видео о боях полка "Азов" в Широкино

Американский фотограф Ной Брукс создал видео о быте и боевых будней украинских бойцов полка "Азов".

Весной этого года американец побывал на фронтовых позициях украинских войск в Донбассе, в частности - в Широкино на Мариупольском направлении.

По прибытию в США Брукс создал видеоклип, в котором использовал собственные материалы, подал в сопровождении песни "Волки" (The Wolves) американского коллектива Bon Iver. Видео опубликовано на собственном канале Ноя Брукса в YouTube.

Напомним, на одного погибшего украинского военного в Широкино под Мариуполем, приходятся 6-7 убитых боевиков, сообщил спикер полка "Азов" Андрей Дяченко.