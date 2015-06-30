В драмтеатре им. Заньковецкой под детьми провалилась сцена

В Национальном академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой после концерта "Потап и дети" случился неприятный инцидент.

На сцене разошлись доски над ямой для оркестра, в которую провалились 20 человек.

Как пишет Zaxid.net, среди них были матери с маленькими детьми на руках.

"Провалилось несколько человек. Среди них были и дети, и взрослые, также одна мама с 7-летним ребенком на руках. Ситуация вызвала панику, но никто не пострадал. Все дети выбрались из пропасти, но комментариев взять так и не смогли", ― сообщают активисты.

"Это была я со своей дочкой на руках. Это было ужасно: крик, шум. Ощущение падения было, как, всю жизнь пронеслась перед глазами", ― отметила София Мозговая.

Люди, которые присутствовали при падении сцены, возмущаются: "Люди впали в двухметровую яму. Неужели в таком месте как театр им. М. Заньковецкой могут случаться инциденты, за которые никто не отвечает! Это техника безопасности".

Напомним, фестиваль "Молодость", который начнется в октябре, будет проходит в обновленном кинотеатре "Жовтень".