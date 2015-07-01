Forbes назвал ТОП-100 самых богатых знаменитостей

Журнал Forbes составил рейтинг из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей, учтя в их доходах поступления от основной работы, а также рекламных доходов и доходов от собственных бизнес-начинаний.

Так, самым богатым, по версии журнала, признан боксер Флойд Мэйуэзер — в отчетный период, с 1 июня 2014 по 1 июня 2015 года, спортсмен заработал рекордные 300 млн долл.

На второй строчке — боксер Мэнни Пакьяо (160 миллионов), а на третьей — певица Кэти Перри (135). Далее идут британская поп-группа One Direction (130), радиоведущий Говард Стерн (95), певец Гарт Брукс (90) и писатель Джеймс Паттерсон (89).

Восьмое место поделили актер Роберт Дауни-младший и певица Тейлор Свифт, заработавшие за минувшие 12 месяцев по 80 миллионов долларов. На девятой строчке футболист Криштиану Роналду (79,5 миллиона), а замыкает десятку —- ведущий Раш Лимбо (79).

В рейтинг Forbes попали 32 знаменитостей, которые не являются гражданами США. 13 из них оказались британцами, в том числе повар Гордон Рэмзи (60 млн долл. 21-е место) и певец Эд Ширан (57 млн долл, 27-е место).

Единственной представительницей России в списке оказалась Мария Шарапова. Она заняла 88-ю строчку с доходом 29,5 млн долл.

фото: dayzentertainment.com; Видео: Forbes