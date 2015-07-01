"Война глазами ТСН": 1+1 презентует книгу и мультимедийный спецпроект о конфликте в Украине

Во вторник, 7 июля, состоится презентация новой книги телеканала 1+1 — "Война глазами ТСН".

Об этом сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что конфликт охватил не только восточный фронт: другие, но так же важны бои продолжаются на фронтах визуальных искусств, литературы, журналистики.

"Эта книга — панорамный взгляд на ход военных событий на Донбассе 2014-2015 годов в видении журналистов Телевизионной службы новостей", — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что "Война глазами ТСН" — это своеобразный мультимедийный проект, состоящий из 28 проникновенных историй в виде эссе, а также расширенной версии видеорассказов, информационных справок и интерактивной карты, собранных на сайте war.tsn.ua.

Между тем героями проекта являются журналисты и операторы, которые устали ездят в командировки в зону АТО на Донбассе.

"Несмотря на свой патриотизм и глубокое и острое переживание тяжелых для страны времена, эти репортеры не изменяют журналистским стандартам и пытаются оставаться объективными в освещении событий на востоке Украины", — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что книга появится в магазинах нашей страны уже на следующей неделе, заказать ее можно на сайте war.tsn.ua.

Напомним, что "Война глазами ТСН" является второй книгой Телевизионной службы новостей. Первая — "94 дня. Евромайдан глазами ТСН" — была представлена в ноябре прошлого года и разошлась почти десятитысячным тиражом.