Диктор 1+1 получила от Порошенко звание "Заслуженный артист Украины"

Диктор 1+1 media Людмила Ардельян по инициативе Президента Петра Порошенко получила почетное звание "Заслуженный артист Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В то же время в ведомстве уточнили, что соответствующий указ обнародован на сайте главы государства (№367/2015).

Обратим внимание, что Ардельян получил звание по случаю Дня Конституции нашего государства.

"Людмила сотрудничает с каналом 1+1 уже 20 лет. За свою профессиональную карьеру успела озвучить на украинском языке более 140 сериалов, 300 телефильмов, шесть мультсериалов и почти 40 фильмов", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июля, состоится презентация новой книги телеканала 1+1 — "Война глазами ТСН".