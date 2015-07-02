Сегодня на широкий экран выходит фильм "Терминатор: Генезис", Арни не заржавел

Сегодня, 2 июля, в прокат выходит уже пятая часть фантастического боевика "Терминатор: Генезис" с "железным " Арни в главной роли. Актер снова вернулся к образу, который 30 лет назад сделал его суперзвездой.

Действие картины разворачивается в 2029 году, в котором машины собираются организовать очередное нападение на лидера сопротивления Джона Коннора, который отправляет в прошлое солдата Кайла Риза, чтобы он спас от машин его мать, пишет ZN.UA.

Режиссером "Терминатор: Генезис" выступит создатель "Тора 2" Алан Тейлор, а помогать ему будет Джеймс Кэмерон, который снял первые два фильма о терминаторе.

Приглашение на главную роль Арнольда Шварценеггера стало главным условием участия в съемках Кэмерона. Шварценеггер находится на пороге своего 68-летия, поэтому ему досталась роль стареющего терминатора, а молодого сыграет бодибилдер Аарон Уильямсон. Роль Сары Коннор досталась Эмилии Кларк, известной по роли Дейенерис Таргариан в сериале "Игра престолов".

По сюжету Арнольду Шварценеггеру предстоит сразиться со своим более молодым двойником. Молодая версия терминатора появляется в обнаженном виде среди вспышек молний в том же месте, что и в версии 1984 года и вполне может показаться, что для создания этой сцены использовались кадры из более старой версии фильма. Но на самом деле для того, чтобы омолодить терминатора, команде техников пришлось разработать специальную схему создания необходимого образа, сообщает Entertainment Weekly.

Для этого команда Шелдона Стопсака создала огромную библиотеку изображений лица Шварценеггера, которые они взяли из фильмов, в которых снимался актер. Затем объединила их с фигурой актера, взятой из фильма "Качай железо" и соединила это все с движениями и мимикой специально подобранного дублера, которым оказался 27-летний австралийский культурист Бретт Азар. В результате процесс создания "синтетического актера", который появляется в фильме на 5 минут, занял 12 месяцев.

видео: B&H Film Distribution Company; MOVIES Coming Soon