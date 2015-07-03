Музыканты и друзья о погибшем певце Владиславе Левицком: бунтарь с открытым серцем

3 июля 2015, 14:59

По словам друзей, Владислав был бунтарем, но очень открытым.

Владислав Левицкий

На Львовщине в ДТП  погиб украинский певец Владислав Левицкий и его родные. Новость о трагической гибели певца растревожила сердца всех его знакомых и поклонников.

За свою недолгую жизнь Василий (настоящее имя певца – ред.) остался в памяти друзей как очень талантливый и открытый человек, который никогда не останавливался на достигнутом и постоянно искал свое новое "Я" в шоу-бизнесе, пишет Сегодня.

По словам друзей, Владислав был бунтарем, но очень открытым.

"Мы были знакомы с Василием Левицким около восьми лет, все это время я следила за его творчеством. Помню его первые успехи в телепрограмме "Шанс" на канале "Интер", где за он соревновался с львовянкой Олесей Киричук", – вспоминает известная львовская журналистка Галина Гузьо.

По словам Галины, Левицкий всегда был очень ярким на сцене, начинал с традиционной украинской песни, как "Соколята" Вячеслава Хурсенко. С ней он победил на одном из музыкальных конкурсов,  и исполнение "Соколят"  Владиславом Левицким считается одним из лучших за историю украинской музыки.

"В последнее время Владислав увлекся балканскими мотивами, создал группу "Паприка", мечтал, как все певцы, чтобы его творение стали популярными  и вышли на большого слушателя, а сам все время искал себя", – продолжает Галина.

В жизни, как и на сцене,  Владислав  был бунтарем, очень открытым, никогда не скрывал истинные чувства и намерения. "А если ему что-то не нравилось – то открыто об этом говорил, а не юлил, как это бывает", – рассказывает журналист.

 

Владіслав.... важко і сумно. Ти  надзвичайно талановитий артист. Чому так рано?((( В це неможливо повірити. Ти завжди за...

Posted by Iryna Fedyshyn on 3 липня 2015 р.

Интересно, что сценическое имя "Влади́слав", которое произносится на польский манер, певец придумал вместе с лидером "Скрябина" Андреем Кузьменко. С Кузьмой они познакомились на программе "Шанс". 

"Долго думать не пришлось, Кузьма посоветовал, если у Василия польская фамилия Левицкий, значит, имя будет на тот же манер. Последний клип Владислав Левицкий выпустил на военную тематику под названием "Тільки чекай", – вспоминает она. 

 

Не скрывает эмоций по поводу гибели Левицкого  и певица Джамала. На свое странице в Facebook она написала: "Это страшно несправедливо. Светлый, добрый, невероятно скромный, красивый, талантливый. Не хочется верить, но дорога решила забрать жизнь еще одного певца и музыканта.  Мы с Владом знакомы с 2008 г., были солистами мюзикла "Па", позже участвовали на "Новой волне". Мне всегда нравился его голос, такой "том-джонсовский" насыщенный баритон. У нас очень мало красивых мужских голосов на сцене, он был тем, кого не спутаешь ни с кем". 

"Страшная новость. Не стало еще одного талантливого певца – Владислава Левицкого. Автокатастрофа. Лобовое столкновение с фурой. Вблизи Золочева. В авто была его родная сестра Наталья с дочкой. Не выжил никто. Ему было всего 30 лет...Вечная память. Соболезнования родным", – пишет в группе "Варта 1" пользователь Ольга Зинкевич.

"Друг мой, откровенный, мега позитивный, профессиональный артист! Ты всегда был настоящим человеком с открытым сердцем и душой!", – пишет в соцсети Андрей Фурман.

"Твои песни всегда волновали и поднимали настроение. Светлая тебе память и царство небесное!" – написал Владимир Тимофийчук.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

 

Видео: Vladislav Levitskiy

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