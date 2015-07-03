Новые подробности гибели певца Владислава Левицкого, опубликовано видео

Стали известны новые подробности гибели известного украинского поп-исполнителя Владислава Левицкого, который попал в ДТП вместе с сестрой и племянницей. В результате предварительного следствия стало известно, что после столкновения фура протянула легковушку еще 25 метров.

30-летний Владислав и 33-летняя Наталья скончались на месте аварии, 7-летняя Настя — по дороге в больницу.

А друг погибшего музыканта Олег Панас на своей странице в Facebook предположил, что Левицкий мог уснуть за рулем.

"Проезжал место аварии Левицкого полтора часа назад ... Фура уходила на обочину, морда разбита. Машины Владислава уже не было, аккумулятор валялся на дороге. Прямая дорога, около половины километра точно. Не знать, что милиция скажет — напрашивается версия о засыпании ... эххх", — посетовал он.

Напомним, что авария произошла 2 июля, около 22.30 часов на автодороге Львов —Тернополь в селе Ольшаница Золочевского района. Там произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla музыканта и грузовика MAN.

фото: zolochiv.net, Facebook Владислава Левицкого, Facebook Наталія Наталія, видео: ЗОЛОЧІВ.НЕТ