Земфира на концерте в Грузии подняла флаг Украины: опубликованы фото и видео

3 июля российская певица Земфира Рамазанова провела концерт в Грузии в рамках фестиваля Tbilisi Open Air 2015 после десятимесячного перерыва в выступлениях.

Во время исполнения песни "Интересно, как ты там", Земфира неожиданно достала флаг Украины и под одобрительные возгласы публики прошлась с ним по сцене, размахивая желто-голубым символом, пишет.

По окончанию композиции певица привязала флаг к микрофону.

Напомним, это не первый случай, когда Земфира проявляет свое отношение к Украине. Еще весной российская рок-певица в знак поддержки украинцев удалила все содержимое своего сайта, оставив только песню группы Океан Эльзы "Відпусти" в своем исполнении на одном из концертов 2008 года.

фото: twitter.com/TukvaSociopat; Видео:Coffee Georgia