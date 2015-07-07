Власть валяет дурака и превратила войну в бизнес — Юрий Рыбчинский

Власть просто валяет дурака, и войну превратила в бизнес. Власть имущие сами провоцирует народ на новую волну недовольства и не исключено возникновения в стране "третьего Майдана".

Такое мнение высказал легендарный поэт-песенник, народный артист Украины Юрий Рыбчинский в интервью "Главкому".

"Я не "каркаю". Я делаю предупреждение для тех, кто этот Майдан "готовит". Они кричат: если ты критикуешь власть, значит, ты – рука Москвы. Нет. Дело в том, что все, что делают наши чиновники на сегодняшний день, является признаком того, что они рука Москвы. Рука и нога. Если то, что они делают, не работает на украинский народ, то значит, это работает на врага. Вроде через Минские соглашения они не могут отвечать врагу огнем, не имеют права выгнать оружием врага. Власть просто валяет дурака, и войну превратила в бизнес. Это позорно", – резюмировал Рыбчинский.

"Надо делать такую модель государства, как у чехов, поляков, то есть, народный капитализм. Иначе ничего не поменяется. Самый большой недостаток нашей модели – бороться с коррупцией назначают тех, кто является коррупционером. Коррупция же не существует внизу: как судьи будут что-то решать, когда сами на 100% являются коррупционерами. Нужно все менять – милицию, судей", – уверен народный артист.

По его словам, однажды, в одной из своих поэм предсказал, что будет Майдан. И уверен, что и сейчас все к этому идет.

Напомним, директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко ранее заявлял, что если в Украине будут происходить новые массовые выступления граждан, т.наз. "третий Майдан", это будет больше похоже на военный переворот, нежели на традицию мирного протеста.

фото: Главком

