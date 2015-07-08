1+1 презентовал новую книгу — "Война глазами ТСН"

Во вторник, 7 июля, состоялась презентация новой книги и мультимедийного спецпроекта телеканала 1+1 "Война глазами ТСН".

Об этом сообщили в пресс-службе.

В то же время в ведомстве уточнили, что мероприятие состоялось в Национальном музее Тараса Шевченко.

"На презентации собрались общественные деятели, политики, бойцы АТО, волонтеры и журналисты. Ведущим мероприятия стал Андрей Цаплиенко, корреспондент ТСН и один из героев книги", — говорится в сообщении.

В ее ходе гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко сообщил, что часть доходов, вырученных от продажи книг, будет перечислена Благотворительному фонду "Центр помощи" и направлена на приобретение медицинского оборудования для Главного военного госпиталя в Киеве.

"Хочется, чтобы те люди, для которых война — это что-то далекое и непонятное, почувствовали, что на самом деле это является нашей общей проблемой, нашим горем. Чтобы они узнали, что происходит на фронте", — прокомментировал книгу журналист ТСН Иван Гребенюк.

""Война глазами ТСН" — не только сборник информационных справок и фактов, это, в первую очередь, важные данные о том, что происходит на передовой, уникальные документальные свидетельства о войне", — рассказала о ней ее автор, журналист ТСН Ольга Кашпор.

Обратим внимание, что одновременно с презентацией книги состоялось официальное открытие выставки артефактов из зоны АТО, собранных коллективом ТСН во время пребывания в горячих точках на востоке Украины.

"Одним из гостей выставки стал министр культуры Вячеслав Кириленко, который отметил важность экспозиции и пообещал посодействовать презентации экспонатов в городах нашей страны", — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что книга появится в магазинах Украины уже с 9 июля, заказать ее можно на сайте war.tsn.ua.

Напомним, что "Война глазами ТСН" является второй книгой Телевизионной службы новостей. Первая — "94 дня. Евромайдан глазами ТСН" — была представлена в ноябре прошлого года и разошлась почти десятитысячным тиражом.