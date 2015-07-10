"Ленинград" разрушает духовные "скрепы" россиян: православные призывают Шнура покаяться

Известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поставил под угрозу духовные "скрепы".

Новый клип рокеров на песню "Молитвенная" наверное совсем не понравится патриарху Кириллу. Ведь в ролике появляется сексуальный дьявол, а поется о том, что Бог оглох и накурился анаши, пишет телеканал 24.

У благочестивых россиян, которые любят группу "Ленинград" теперь дикий когнитивный диссонанс. Музыка с бранью – это для них классно, за это Шнура и любят. Но теперь есть проблема.

YouTube затрещал от гневных, а моментами и положительных комментариев.

Услышала ли новую песню "Ленинграда" верхушка РПЦ – неизвестно. Патриарх пока не прокомментировал новый ролик, пишет издание.

Пока же провокационное видео стремительно набирает популярность, его уже просмотрели более полумиллиона пользователей.

Между тем, православная общественность отреагировала на новый клип группы "Ленинград", пишет URA.Ru.

"Шнурову стоит вернуться в церковь, где совсем другой язык, который поднимает вверх. Ему стоит покаяться, ведь покаяние — это изменение ума в первую очередь", — озвучил свою позицию Кирилл Фролов, основатель и глава Ассоциации православных экспертов.

"Что касается личности и матерной лексики Шнурова, то, насколько я знаю, он пережил кризис веры и отречения от Бога. Я желаю ему покаяния, потому что матерщина и падение — это не выход. Сквернословие — это падение до уровня общества потребления", — считает Фролов.

видео: youtube.com

