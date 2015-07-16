"Zdob si Zdub" и "Табула Раса" отказались выступать в Киеве

Молдавские музыканты "Zdob si Zdub" отказались от участия в концерте "Любовь спасет мир", который должен состояться в Киеве.

После подобного изучения нюансы участия в проекте решили, что не станут выступать, намекнув на то, что мероприятие пророссийское и носит скрытый агитационный характер. Вслед за ними не захотели выступать и украинские коллеги.

Украинские рокеры из группы "Таубула Раса" официально заявили через "Facebook", что они не намерены выступать на фестивале, пишет Joinfo.

"ЗДРАВСТВУЙТЕ! МЫ - ГРУППА "ТАБУЛА РАСА", ХОТИМ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:ГРУППА "ТАБУЛА РАСА" ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ УЧАСТИЯ В КОНЦЕРТНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПОД НАЗВАНИЕМ "ЛЮБОВ СПАСАЕ СВIТ", КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА. Как и все люди в Украине, мы очень остро переживаем происходящие события. И прекрасно понимаем, что все хотят мира и гармонии. Это очень больно, что между людьми происходит то, что происходит. РАЗОБРАВШИСЬ ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ, НЮАНСАХ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРОЙ МЫ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ОБЛАДАЛИ ИЛИ ДО КОНЦА НЕ ПОНИМАЛИ, МЫ ПРИШЛИ К ОДНОЗНАЧНОМУ РЕШЕНИЮ, ЧТО УЧАСТИЕ ГРУППЫ "ТАБУЛА РАСА" В ДАННОМ МЕРОПРИЯТИИ НЕ ПРИЕМЛЕМО!!!!!", - написали музыканты.

Заявленный хедлайнером концерта "Любовь спасет мир" Эмир Кустурица вообще не скрывает свою поддержку политики Владимира Путина. Музыкант и режиссер даже хотел снять в Крыму фильм о войне.

Напомним, министерство культуры Украины обратилось в Министерство внутренних дел и Службу безопасности с просьбой проверить целесообразность участия знаменитого сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в киевском концерте.