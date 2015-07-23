Леся Украинка и "Путин с рогами": в центре Киева открыли арт-квартал, опубликовано видео

В центре Киева художники из разных стран покрыли граффити сразу несколько домов и сотворили целый арт-квартал.

Главная тема картин — конфликт на востоке Украины, передает УНИАН.

На некогда сером фасаде одного из домов в центре Киева теперь можно наблюдать портрет Леси Украинки. Его написал с помощью баллончиков с краской австралийский художник. Геде ван Хельтан начал увлекаться граффити еще подростком: разрисовывал поезда и не раз попадал за это в полицию. Теперь он маститый художник, и в Киев приехал по приглашению местных властей, говорится в репортаже.

"Сначала я просто интересовался украинским национальным костюмом, а потом друг рассказал мне про нее. Мне понравилась ее история, к тому же, мне сказали, что Леся Украинка жила как раз неподалеку", — говорит художник. Многие граффити, появившиеся в центре Киева при поддержке местной мэрии, посвящены как раз национальным символам и конфликту на востоке Украины.

Картина, которая находится возле начала Пейзажной аллеи, и на которой изображен казак, убивающий змея, называется "Время перемен". Если образ украинского воина собирательный, то в змее можно узнать российского президента Владимира Путина с рогами.

Также, на одном из фасадов появился портрет 20-летнего Сергея Нигояна, первого протестующего, погибшего зимой 2014 года на улице Грушевского. По задумке организаторов акции, в Киеве должен появится арт-квартал, все дома в котором будут покрыты граффити.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве создадут музей советской оккупации под открытым небом.

Видео: Крым Реалии.