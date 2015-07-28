СБУ объявила Депардье персоной нон грата: запретила въезд в Украину на 5 лет

Известный и скандальный французский актер Жерар Депардье попал в "черный список" Службы безопасности Украины.

Он включен в список персон нон грата в Украине, о чем СБУ сообщила в ответ на запрос "Апострофа".

"23.07.2015 года относительно гражданина Франции и РФ Жерара Депардье было принято постановление о запрете ему въезда в Украину сроком на пять лет в интересах обеспечения безопасности нашего государства. На данный момент материалы находятся на обработке в Государственной пограничной службе", — говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, что в мае, отвечая на вопросы о ситуации в Украине, Депардье заявил, что ничего в этом не понимает.

"Я, как и все, шокирован. Я был хорошо знаком с президентом Виктором Ющенко, я очень люблю украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в мою компетенцию… Я не люблю войну, не люблю конфликты, потому что это приводит к смерти людей", — заявил он.

В заключение французский актер произнес: "Слава Украине!".

Но, как видим, не помогло…

Фото: apostrophe.com.ua