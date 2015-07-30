Шендерович о вето РФ по "Боингу": Путина уже не пугают санкции и не остановит кровь

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович считает, что ветирование Россией решения по созданию Международного трибунала по Боингу-777, сбитого на Донбассе, — всего лишь жалкая попытка оттянуть время расплаты. У виновных в массовых убийствах нет никакой перспективы вне абсолютной власти в России.

Об этом он написал в своем блоге на "Ежедневном журнале".

"Преступники оттягивают время расплаты и пытаются от нее уйти. На их месте так поступил бы каждый; никаких вопросов по выбранной тактике. Но я не понимаю логики россиян, которые дали сделать себя ментальными заложниками убийц и, радостно зажмурившись, дружными колоннами маршируют навстречу аду. Аду — как минимум социально-экономическому… У виновных в массовых убийствах нет никакой перспективы вне абсолютной власти в России; их уже не напугают никакие санкции и не остановит никакая кровь: хуже, чем они заслуживают, им уже не будет", — говорит он.

"Торпедирование организации международного трибунала и отвратительная клоунада с то говорящим, а то не говорящим Ковтуном (в лондонском деле об убийстве Литвиненко) — две откровенные попытки российской администрации воспрепятствовать международному правосудию. Тут даже придумать другие версии, честно говоря, не получается…

Попытки эти прямо указывают на причастность российской администрации к обоим преступлениям — последнее понятно и сейчас, а скоро будет доказано официально.

Что же дальше? Нетрудно предвидеть. Отказ Кремля признать очевидное, дальнейшая изоляция, усиление санкций, опасное приближение военного противостояния…

Я хорошо понимаю логику людей, причастных к этим преступлениям. Понимаю президента Владимира Путина и людей из руководства ФСБ и Минобороны, дававших отмашку на убийство Литвиненко, прямо ответственных за развязывание войны в Украине, за поставку сепаратистам смертельного оружия, убившего пассажиров Боинга… Преступники оттягивают время расплаты и пытаются от нее уйти. На их месте так поступил бы каждый; никаких вопросов по выбранной тактике", — отметил писатель.

Напомним, обозреватель Олег Пономарь отмтил, что Путин лжет россиянам об истинных причинах крушения "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний", сбитого на Донбассе.

фото: mvvc44tv.cmle.ru