"Игра престолов" порадует своих поклонников еще двумя сезонами

Зрители могут рассчитывать на восемь сезонов "Игры престолов". Вполне вероятно, что за этим последует еще приквел.

Об этом заявил программный директор HBO Майкл Ломбардо, выступая на презентации проектов канала перед Ассоциацией телевизионных критиков, сообщает КиноПоиск.

Шоураннеры эпика по книгам Джорджа Р.Р.Мартина Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс еще в 2014 году говорили, что история завершится после седьмого сезона. В марте 2015-го Ломбардо, однако, озвучил свое желание видеть "Игру престолов" в эфире еще как минимум лет пять.

При рекордных рейтингах сериала понятна надежда руководства HBO на дальнейшую разработку золотой жилы. Телесеть по-прежнему думает, что продюсеры изменят свои планы, тем не менее программный директор все-таки отметил, что восьмой сезон фэнтези, вероятно, станет последним.

Впрочем, Ломбардо, по его признанию, открыт для идей приквела "Игры престолов". Богатый литературный мир Джорджа Р. Р. Мартина может послужить началом для нового проекта, рассказывающего о прошлом Вестероса.

Сериал Бениоффа и Уайсса почти догнал книжный цикл, и предстоящий шестой сезон, съемки которого уже стартовали, как считается, зайдет на неизведанную сюжетную территорию.

НАпомним, ранее королева Елизавета II побывала на съемочной площадке "Игры престолов".