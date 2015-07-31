Любимой группе Путина поставят памятник

В подмосковных Люберцах поставят скульптурную композицию, посвященную любимой группе российского президента Владимира Путина — "Любэ", а также ее лидеру Николаю Расторгуеву.

Памятник должен появиться к началу сентября 2015 года, передает слова местного чиновника ТАСС.

"Предполагается, что он будет представлять собой лавочку, на которой сидит люберецкая девчонка, а за ее спиной стоит человек с гитарой", — сказал Владимир Ружицкий.

"Понятно, что памятник при жизни устанавливать, наверное, не очень правильно, но мы думаем, что человек с гитарой будет иметь внешнее сходство с бессменным лидером группы "Любэ" Николаем Расторгуевым, но сначала нам нужно получить на это согласие самого Николая Вячеславовича (Расторгуева)", — добавил Ружицкий.

Напомним, еще до аннексии Крыма фронтмен группы "Океан Ельзи"Святослав Вакарчук договорился с лидером "Любэ" Николаем Расторгуевым о проведении совместных "концертов мира" на полуострове.