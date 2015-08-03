Эльдара Рязанова госпитализировали с инфарктом

Известный российский кинорежиссер Эльдар Рязанов попал в больницу.

У народного артиста СССР случился инфаркт, пишет Московский комсомолец.

87-летний Рязанов находился в своем дома в Ватутинках, когда почувствовал недомогание. В районе 5 утра субботы родные вызвали медиков. Врачи диагностировали инфаркт и отек легких. Реанимационная бригада тут же доставила Рязанова в НИИ Бакулева. Состояние пациента тяжелое.

Напомним, в ноябре прошлого года Эльдар Рязанов проходил лечение в НИИ Бурденко. В окружении режиссера говорили, что Рязанов лег в больницу для обследования, но ходили слухи, что народного артиста сразил инсульт.

На счету Эльдара Рязанова более 20 фильмов. Самые известные из них - "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром".