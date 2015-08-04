После встречи с Саакашвили Гребенщикова в России считают предателем

В Росии лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова считают предателем Родины.

Так, член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал музыканта вычеркнутым из истории России. А все потому, что Гребенщиков встретился в Украине с губернатором Одесской области, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Предательство России встречаться с врагом России, на руках которого кровь российских граждан, солдат, ― цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Единственное, что можно тут сказать: "Боря, ты не прав". Я боюсь, что и рок-н-ролл умер, и Боря умирает для наших зрителей. Но это его выбор. Если хочешь лезть в политику, то это жесткая вещь. Будь готов к тому, что там не все в белых перчатках, и не все сцена рукоплещет, а есть и совсем другое".

Напомним, накануне музыкант Борис Гребенщиков навестил губернатора Михаеля Саакашвили в Одессе.