Сестра Ротару призналась, что бизнес певицы в Крыму "стоит, отдыхающих нет"

Знаменитая украинская певица София Ротару сейчас переживает не самые лучшие времена. Об этом в откровенном интервью изданию "Бульвар Гордона" рассказала ее сестра Лидия.

"Концертов нет. В Россию София с выступлениями и сама не поедет. Может быть, какие-то корпоративы бывают, но в целом работы сейчас нет, а уровень жизни, который был, нужно поддерживать", ― признается сестра Лидия.

Родственница звезды рассказала, что раньше София Михайловна, как "Герой Украины" не платила за газ и свет, это делало государство, но сейчас ее лишили всех льгот.

"Жить стало тяжелее, она уже считает деньги. К тому же раньше люди с таким статусом освобождались от уплаты коммунальных платежей, а сейчас платят, как все".

Не слишком хорошо сейчас идут дела с гостиничным бизнесом певицы в Крыму. Вилла "София" на набережной Ялты не приносит артистке никакого дохода. "Бизнес стоит, ― посетовала Лидия Хлябич. ― Отдыхающих нет. А если и приезжают, то люди небогатые".

По словам Лидии, ездит в Крым София Михайловна сейчас без особой радости ― надоела таможня на границе, которая не делает заслуженной артистке никаких снисхождений, досматривает, как простых смертных.

"У Сони в Крыму все: дом, бизнес… Но ездить туда у нее особого настроения сейчас нет. Конечно, к себе в Ялту она поедет, но в дороге постоянные таможни, проверки… Кто мог подумать, что так все обернется! Как она говорит: "Я половину жизни работала, чтобы там все построить и запустить, а получилось ― в никуда". Да, в Крыму хорошее место, климат, но нет возможности жить там, как раньше, поэтому из Киева Соня точно никуда не уедет, а там ― как Бог даст".

По словам Лидии, когда на Донбассе началась война, София Михайловна, не афишируя, помогала бойцам в АТО, отправляя им деньги.

Напомним, ранее невестка певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко заявляла, что артистка не собирается продавать свой отель в Ялте.