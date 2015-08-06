Группа De Phazz отказалась выступать в аннексированном Крыму

Известная группа из Германии De Phazz решила ехать на "Джаз Коктебель" в Одесской области.

А вот нформация об участии коллектива в фестивале Дмитрия Киселева Koktebel Jazz Party не соответствует действительности.

Об этом на пресс-конференции заявила арт-директор Koktebel Jazz Festival Саша Ерченко, сообщают Крым.Реалии.

"Слухи о том, что группа De Phazz едет на фестиваль в Крыму, оказались беспочвенными, и поэтому в день закрытия фестиваля 30 августа с нами снова будет Карл Фриерсон ― резидент фестиваля "Джаз Коктебель". Его сердце с Украиной, его сердце вместе с нами!", ―заявила Ерченко.

Выступление группы De Phazz по прежнему значится в программе фестиваля Koktebel Jazz Party, который организовывает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В его пресс-службе опровергли информацию, что выступления De Phazz у них не будет. "Изменений в программе не было", ― сообщили в пресс-службе.

Традиционный фестиваль "Джаз Коктебель" будет проходить в поселке Затока Одесской области с 23 по 30 августа. А с 28 по 30 августа в поселке Коктебель в Крыму анонсирован фестиваль Koktebel Jazz Party Дмитрия Кисилева.

Инициаторы "Джаз Коктебель" предполагают, что российский журналист злонамеренно проводит фестиваль в эти же даты.

Напомним, Koktebel Jazz Festival с 2003 по 2014 год проводился в крымском поселке Коктебель. После того, как Россия аннексировала Крым, организаторы "Джаз Коктебель" приняли решение перевести фестиваль в поселок Затока Одесской области.