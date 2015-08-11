Актер Гафт попросился в "черный список" Украины

Известный российский актер Валентин Гафт, который оказался в "белом списке" украинского Министерства культуры, заявил, что предпочел бы находиться в "черном".

Об этом пишет kp.ru.

В то же время артист сказал, что он не собирается посещать территорию украинского государства.

"Я — в "белом списке", какое счастье! Пускай даже у меня свободный въезд в Украину, я не собираюсь туда ехать. Уж лучше отправьте меня в "черный список"", — отметил он.

При этом Гафт объяснил, что в нем "сегодня оказаться интересней". "То, что сейчас происходит между Украиной и Россией, — это уничтожение нашего будущего", — добавил актер.

Напомним, ранее Министерстве культуры Украины обнародовали список артистов, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Ознакомиться с ним можно здесь.