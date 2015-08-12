Телеканал "1+1" покажет "Жизнь без обмана"

Телеканал "1+1" презентует новое шоу под названием "Жизнь без обмана", которое появится в эфире с сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Вместе с журналистами программы ведущий Алексей Душка расскажет о том, как с умом подходить к выбору продуктов питания, а также различных товаров и услуг, чтобы уберечь свое здоровье и не стать жертвой обмана.

В программе будут использованы новейшие исследования американских и европейских ученых, а лучшие эксперты — известные врачи, технологи, диетологи, спортсмены и другие специалисты — поделятся опытом и дадут телезрителям профессиональные рекомендации.

"Совместно с экспертами авторы программы сделают сенсационные открытия и покажут то, что скрыто от глаз потребителей", — отметили в пресс-службе.

Обратим внимание, что гостями "Жизни без обмана" также станут украинские знаменитости. В каждом выпуске ведущий будет помогать звездам избавляться от проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни в роли потребителей.