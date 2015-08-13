1+1 медиа объявляет третий набор на программу стажировки "Ближче до ТБ"

В четверг, 13 августа, в 1+1 медиа стартует третий набор на программу стажировки — "Ближче до ТБ", который продлится до конца октября 2015 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В то же время в ведомстве уточнили, что стажеры будут присоединяться к команде 1+1 медиа поэтапно, в зависимости от отдела, в котором будут проходить стажировку.

"Программа стажировки, как и любая работа в нашей группе, это вызов и тяжелый труд для каждого, ведь у нас работают только лучшие, и успеха мы всегда стремимся достигать большего. У нас сложно, весело и безумно интересно одновременно, и наши двери всегда открыты для талантливых и устремленных", — отметила директор по персоналу 1+1 медиа Анна Ткаченко.

Стажировка 2015-2016 годов будет проходить в несколько этапов. С октября по декабрь 2015 года включительно будут проводиться соревнования: на каждое место во втором этапе будет претендовать несколько человек.

"С января по март 2016 года победители получат закрепленные оплачиваемые места стажеров. По результатам второго этапа, участники будут иметь возможность трудоустроиться в компании", — добавили в пресс-службе.

Обратим внимание, что на стажировку приглашаются студенты старших курсов или выпускники с активной жизненной позицией, которые стремятся получить свой первый телевизионный опыт.

Преимущества стажировки в 1+1 медиа:

— возможность стать частью одной из ведущих медиа компаний Украины;

— работа в команде лучших профессионалов сферы;

— комфортный офис, отсутствие дресс-кода и строгой иерархии;

— доступ к профессиональному оборудованию и новейшим телевизионным технологиям;

— возможность повысить свою значимость на рынке труда.

Узнать детали программы и ознакомиться с перечнем вакансий можно на сайте.

Напомним, программа стажировки "Ближче до ТБ" стартовала в июле 2014 года. Это уникальная возможность для молодых специалистов без опыта попрактиковаться в ведущей компании рынка, а для лучших — устроиться на работу.

Сейчас 17 самых успешных с 40 стажеров первого набора уже стали сотрудниками группы, остальные попали во внешний кадровый резерв. 18 участников со второго набора сейчас проходят стажировку и имеют шанс получить работу с января 2016 года.