"Огурец-убийца": актер Ефремов высмеял "продуктовую войну" России, опубликовано видео

Прочитанный российским актером Михаилом Ефремовым несколько лет назад стих "Огурец-убийца" приобрел новое звучание в связи с уничтожением в России запрещенных к ввозу в страну продуктов.

Об этом пишет Обозреватель.

В то же время издание уточнило, что поводом для создания указанного выше произведения стал запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза, введенный РФ в 2011 году.

"В огуречном импорте чиновники усмотрели настоящее вражеское нашествие, но главной причиной запрета на огурец якобы стала кишечная инфекция (бактерия E.coli)", — добавили журналисты.

Напомним, ранее Михаил Ефремов презентовал общественности свое очередное творение — музыкальную композицию "До свиданья, наш ласковый Вова". Ознакомиться с композицией можно здесь.

Видео: GrazhdaninPoet