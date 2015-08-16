"Огурец-убийца": актер Ефремов высмеял "продуктовую войну" России, опубликовано видео

Произведение стало актуальным на фоне уничтожения в РФ "запрещенных" продуктов.
Прочитанный российским актером Михаилом Ефремовым несколько лет назад стих "Огурец-убийца" приобрел новое звучание в связи с уничтожением в России запрещенных к ввозу в страну продуктов.
Об этом пишет Обозреватель.
В то же время издание уточнило, что поводом для создания указанного выше произведения стал запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза, введенный РФ в 2011 году.
"В огуречном импорте чиновники усмотрели настоящее вражеское нашествие, но главной причиной запрета на огурец якобы стала кишечная инфекция (бактерия E.coli)", — добавили журналисты.
Напомним, ранее Михаил Ефремов презентовал общественности свое очередное творение — музыкальную композицию "До свиданья, наш ласковый Вова". Ознакомиться с композицией можно здесь.
Видео: GrazhdaninPoet