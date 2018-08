В США убили внучку актера Моргана Фримена

В воскресенье, 16 августа, в американском городе Нью-Йорк убили внучку актера Моргана Фримена — 33-летнюю Идену Хайнс.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на данные Associated Press.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на Манхеттене.

"Неизвестный нанес Хайнс несколько ударов ножом в область грудной клетки. Женщина была доставлена в одну из больниц Гарлема, где скончалась от полученных ранений", — добавили журналисты.

По данным NBC News, прибывшие не место происшествия правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который находился рядом с пострадавшей, его доставили в медицинский центр для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Обратим внимание, что ранее он страдал психическим расстройством, в данный момент официальные обвинения ему предъявлены не были.

"The world will never know her artistry and talent": Morgan Freeman mourns slain granddaughter http://t.co/rQehd2vFLS pic.twitter.com/PfrTnyhFCI