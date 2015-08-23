Вакарчук рассказал, за какую Украину он вышел бороться на Майдан

Украинцы должны определить для себя, какое государство они хотят строить. И вопрос не в том, будем мы двигаться в Евросоюз или сближаться с Россией. Дело в более глубоких, фундаментальных ценностях.

Такое мнение высказал лидер рок-группы "Океан Ельзи", композитор, общественный деятель Святослав Вакарчук, пишет Новое время.

По его словам, у людей, вышедших на Майдан, были разные мотивации. Но все же большинство шло туда по той же причине, что и он: они почувствовали, что у граждан Украины забирают самое важное, по мнению этих граждан. А именно — ценности, свободу и достоинство.

Чего Украина ждала от Майдана?, задается вопросом музыкант. "Мне иногда кажется, что главная проблема украинцев состоит в том, что мы не можем определиться, какое государство мы хотим построить, куда мы идем. Quo Vadis? (в переводе — церк.-слав. Камо грядеши —ред.)Мы пока не дали себе ответа на этот вопрос.

Я имею в виду не ЕС или Единое экономическое пространство, вопрос гораздо шире. Куда движется наше общество? Мы хотим построить государство, где главными ценностями будут свобода и достоинство, или для нас важнее стабильность и безопасность? Какие ценности мы исповедуем? Мы – общество, основанное на принципах Библии, общество, основанное на конфуцианских ценностях? Или общество, которое имеет свои собственные ценности?

Мы так и не определились с ответом, а он крайне важен. Ведь именно он определит, к чему мы стремимся. Что мы готовы терпеть, а что нет.

Если для нас стабильность и процветание важнее, чем свобода, тогда нужно по-другому строить государство. Если мы готовы быть свободными, но при этом нам все равно, быть богатым или бедным обществом, это другой путь. Если мы хотим иметь и то, и другое, нужно определиться, с чего начать. Что будет первостепенной ценностью.

Мы до сих пор не дали себе ответа. И, пока мы этого не сделаем, мы не сможем понять, кто же нужен Украине.

Разумеется, можно сказать, что это всего лишь эфемерные слова. И за последнее время украинцы не раз слышали в свой адрес: "Что вы носитесь с этой свободой, если вам жрать нечего?". Но, пусть в этих обвинениях и есть доля правды, лично для меня свобода и достоинство - главные ценности в жизни. Я не готов променять их ни на что иное.

У меня был выбор. Была возможность взять и уехать в Америку или другую страну, где у всех примерно одинаковый набор прав, будь ты президентом, Уорреном Баффетом или нищим, просящим милостыню. И все же мне казалось тогда, кажется и сейчас, что это удел уж очень практичных, прагматичных и слабых людей. Мне интересно бороться до конца.

Кроме того, я верю, что у Украины есть шанс отстоять свои ценности и продолжать строить нормальное государство. Именно для этого я вышел на Майдан. Я вышел туда не затем, чтобы протестовать против неподписания ассоциации с ЕС. Меня заставило выйти то, что людей, которые вышли выразить свое мнение, жестоко и цинично избили.

Если бы все было иначе, и демонстрация, которую разогнали, выступала против евроинтеграции, я все равно вышел бы на Майдан. Если бы пришли полицейские и избили невинных ребят и девочек, выступавших за сближение с Россией, палками до крови под камеры, я бы вышел точно так же. Я бы стоял точно столько же. Потому что дело не в том, с кем мы будем интегрироваться – дело в фундаментальных ценностях",– подытожил Вакарчук.

Напомним, ранее Вакарчук назвал три основные проблемы, которые "съедают" Украину изнутри.