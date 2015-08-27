Ирма Витовская готовит спектакль с музыкой "Океана Ельзи"

Известная украинская актриса Ирма Витовская готовит театральную премьеру — спектакль "Оскар и Розовая Дама" по мотивам романа французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что премьера постановки назначена на 11 октября в Киевском национальном академическом театре оперетты.

"В новом проекте будет звучать музыка "Океана Ельзи" — сразу несколько песен, будет использована анимация и документальная съемка, а ультрасовременные декорации для "Оскара" специально изготавливают в Германии", — добавили журналисты.

Кроме того они рассказали о сюжете произведения. "Это письма больного мальчика Оскара к Богу. В них ребенок просит о милости и доброте. Витовская играет Розовую Даму — женщину, которая становится посредником для ребенка между миром земным и небесным", — пишет издание.

Обратим внимание, что репетиции пьесы проходят в Ивано-Франковске, это родной город актрисы — в местном театре имени Ивана Франко, а режиссером спектакля станет народный артист Украины Ростислав Держипильский.

"Витовская говорит, что решила инициировать эту постановку не только с творческой, но и с благотворительной целью. Актриса хочет помочь тяжело больным детям и стимулировать общество к разрешению важной проблемы — паллиативной помощи", — отметили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирма Витовская станет звездным наставником в новом детском талант-шоу "Маленькі гіганти", которое стартует на телеканале "1+1" уже осенью текущего года.